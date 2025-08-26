Polda Jatim Bawa Tim Jihandak dan Labfor Selidiki Ledakan di Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polda Jatim menerjunkan tim Laboratorium Forensik (Labfor) ke lokasi ledakan yang terjadi di Dusun Tambaagung, Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Sumenep pada Minggu (24/8) dini hari.

"Kedatangan tim Labfor Polda Jatim ini untuk menyelidiki penyebab ledakan yang telah menyebabkan rumah, mobil rusak, serta satu orang mengalami luka-luka," kata Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Widiarti, Senin (25/8).

Selain tim Labfor, Polda Jatim juga mengirim personel penjinak bahan peledak (Jihandak) dari Satuan Brimob Polda Jatim yang bermarkas di Pamekasan untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya bahan peledak di lokasi.

"Kedatangan tim Jihandak itu untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya bahan peledak di lokasi kejadian," ujarnya.

Kapolres Sumenep AKBP Rivanda menjelaskan ledakan terjadi sekitar pukul 03.30 WIB di rumah warga bernama Mohammad Hasin (50). Dentuman terdengar hingga radius lima kilometer.

Akibat kejadian itu, satu unit mobil Mitsubishi L300 yang diparkir di garasi hancur, bagian rumah ikut rusak, dan seorang warga bernama Firda (20) mengalami luka-luka.

“Kami belum mengetahui lebih lanjut hubungan Firda ini dengan pemilik rumah, apakah saudara, atau anak dari pemilik rumah dan mobil tersebut karena masih menunggu laporan lengkap dari tim lapangan," jelasnya.

Dia membantah isu yang menyebut ledakan akibat pelemparan bondet (bom ikan).