Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat Didatangi OTK, Uang Hasil Donasi Diambil

Selasa, 26 Agustus 2025 – 11:06 WIB
Kondisi Posko Rakyat Jawa Timur menggungat usai didatangi puluhan OTK, ambil sejumlah donasi. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat yang didirikan di depan gedung negara Grahadi atau tepatnya di Taman Apsari Surabaya didatangi puluhan orang tidak dikenal (OTK) pada Senin (25/8).

OTK yang diperkirakan berjumlah 50 orang itu mengobrak-abrik tenda serta membawa hasil donasi, seperti kardus air, roti, hingga uang dalam kotak.

Posko itu didirikan untuk mendukung aksi demo yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu (3/9).

Inisiator Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat M Sholeh menceritakan posko yang didirikan pada 19 Agustus itu didatangi OTK. Mereka mengenakan pakaian serba hitam mirip ninja.

“Tiba-tiba pagi tadi sekitar jam empat subuh kebetulan yang jaga cuma dua orang, kami kedatangan tamu antara 50 sampai 70 orang naik sepeda motor, naik mobil, dan pakai helm cuma matanya yang kelihatan ala ninja lah,” kata Sholeh.

Sebanyak dua petugas yang saat itu berjaga tak bisa menghalau banyaknya OTK yang datang, bahkan ketika mereka hendak mengambil video juga dihalang-halangi.

“Mereka mengobrak-abrik tenda dirobohkan dibawa 50 dus dibawa roti-roti dibawa uang juga dibawa donasi donasi dipecah itu kaca uangnya diambil, tetapi pada saat teman-teman itu mau memvideo ketahuan sehingga itu tidak boleh. Dua anak ini dipegangi supaya tidak mau video sampai mereka itu pergi,” jelasnya.

Adanya kejadian ini, mengingatkan Sholeh pada zaman Orde Baru (Orba). Namun, dia menyatakan tidak akan takut dan gentar.

