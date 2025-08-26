Cuaca Malang Hari ini, Cera Hingga Berawan Selama Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (26/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-28 derajat celsius.