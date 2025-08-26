JPNN.com

Cuaca Malang Hari ini, Cera Hingga Berawan Selama Seharian

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Cera Hingga Berawan Selama Seharian - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini.

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (26/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-28 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah hingga berawan selama seharian di seluruh kawasan.
