Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah-Berawan, Siang Panas Menyengat
Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:34 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (26/8).
Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah.
Siangnya cerah di seluruh kawasan.
Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Malamnya berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 22-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-13 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
