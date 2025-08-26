Viral Calo Dipukuli, Terminal Bungurasih Minta Bantuan Pengamanan TNI & Polisi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pengelola Terminal Tipe A Purabaya atau Terminal Bungurasih meminta bantuan TNI dan Polri untuk memberantas praktik calo yang masih marak dan meresahkan calon penumpang.

Kepala Terminal Purabaya Eko Hadi Prasetyo mengatakan, pihaknya saat ini hanya bisa melakukan pengawasan di dalam area terminal.

"Kami mengharapkan bantuan oleh pihak lain dalam hal ini TNI dan polisi untuk memastikan keamanan terminal dari maraknya praktik calo," kata Eko, Senin (25/8).

Eko menjelaskan selama penumpang berada di dalam terminal, keamanan dan kenyamanan bisa terjamin.

Namun, kasus pemukulan seorang calo berinisial R oleh sejumlah orang di luar terminal beberapa waktu lalu menunjukkan pergerakan calo sulit dipantau.

Selain itu Eko mengaku pihak Terminal Purabaya juga kekurangan personel demi bisa menjangkau pelayanan di seluruh area terminal.

"Saat ini kami akui adanya kekurangan personel akibat imbas efisiensi sehingga kami butuh bantuan pihak luar seperti TNI dan polisi dalam memastikan keamanan penumpang baik di dalam area terminal maupun di luar," kata Eko.

Eko mengimbau calon penumpang lebih bijak dalam membeli tiket bus. Salah satu cara untuk menghindari calo yakni memanfaatkan aplikasi jasa perjalanan online.