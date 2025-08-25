Jeep Wrangler 4-Door Rubicon Resmi Mengaspal di Surabaya, Harga Mulai Rp2,4 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indomobil National Distributor selaku agen pemegang merek Citroën dan Jeep di Indonesia meresmikan diler terbaru dengan konsep Stellantis Brand House di Ahmad Yani, Surabaya.

Dalam kesempatan yang sama, mereka juga meluncurkan model terbaru, Jeep Wrangler 4-Door Rubicon.

COO Jeep Indonesia Ario Soerjo mengatakan Wrangler terbaru tetap mempertahankan DNA Jeep sebagai SUV tangguh dengan sejarah lebih dari 80 tahun.

“Jeep adalah sebuah legacy, simbol kebebasan, dan eksplorasi. Wrangler Rubicon hadir dengan teknologi modern tanpa meninggalkan karakter ikoniknya,” ujar Ario.

SUV anyar ini dibekali mesin 2.0L GMET4 DOHC Turbocharged bertenaga 270 PS dengan torsi 400 Nm, transmisi otomatis 8-percepatan, serta sistem penggerak Rock-Trac full-time 4x4.

“Teknologi Tru-Lok front & rear axle lockers hingga electronic front sway bar disconnect juga disematkan untuk menunjang performa off-road ekstrem,” jelasnya.

Dari sisi eksterior, Wrangler Rubicon mempertahankan siluet khas Jeep, dengan pembaruan seperti antena stealth dan kaca Corning Gorilla Glass. Ban off-road 32 inci dan velg black alloy 17 inci menegaskan karakternya.

Interiornya hadir premium dengan kursi elektrik 12 arah berlapis Nappa Leather, setir kulit, serta layar sentuh 12,3 inci dengan sistem Uconnect 5 dan fitur Forward Facing TrailCam.