Terungkap, Inilah Identitas Kakek yang Tenggelam di Sungai Joyoboyo Saat BAB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Identitas kakek yang tenggelam saat buang air besar di bantaran sungai kawasan Joyoboyo, Surabaya terungkap.

Korban bernama Lasmono (60) warga Kampung Pulo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Dia ditemukan meninggal di dasar sungai oleh tim penyelam.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 09.36 WIB setelah tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian di dalam sungai, dengan mengerahkan tim penyelam.

“Lokasi ditemukannya korban di kedalaman sekitar empat meter, tidak jauh dari lokasi awal kejadian korban tenggelam di sungai,” jelas Nanang.

Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi jenazah korban ke darat dengan menggunakan perahu karet. Setibanya di darat, jenazah korban kemudian diidentifikasi oleh tim INAFIS Kepolisian didampingi tim SAR gabungan.

“Setelah diketahui identitasnya, jenazah korban dibawa ke RSU dr Soetomo guna penanganan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” kata Nanang selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi itu.

Sebelumnya, dalam merespons laporan kejadian tenggelamnya korban ini, SMC telah mengerahkan satu tim operasi Kantor SAR Kelas A Surabaya untuk bergabung dengan potensi SAR yang berada di lokasi kejadian, guna berkoordinasi, melakukan asesmen awal dan menentukan strategi pencarian korban.

Dalam operasi SAR ini, ada dua SRU (Search and Rescue Unit) air yang dikerahkan. SRU air pertama, yang terdiri dua tim penyelam dari BASARNAS Surabaya dan BPBD kota Surabaya melakukan upaya penyelaman untuk mencari korban di dalam sungai.