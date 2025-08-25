Pemprov Jatim Kirim 9.825 Vaksin MR Tanggulangi Campak di Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 9.824 vial dosis vaksin MR atau Measles and Rubella untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Sumenep.

Pelaksanaan vaksinasi Campak Rubela secara massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) dimulai Senin (25/8) dan ditargetkan selesai pada Minggu (14/9).

Vaksinasi massal ini dilakukan setelah insiden 17 warga Kabupaten Sumenep dilaporkan meninggal dunia karena virus campak.

“Imunisasi serentak hari ini dilakukan di Sumenep. Jadi, vaksinnya dari Kemenkes sudah turun. Dari pemprov sudah turun dua hari lalu saya kesana untuk memulai bahwa imunisasi serentak hari ini dipastikan bisa berjalan dengan lebih komprehensif," ujar Khofifah ditemui di Surabaya, Senin (25/8).

Menurutnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat dari 17 warga meninggal dunia, 16 korban terkonfirmasi tidak pernah menjalani imunisasi, sedangkan satu lainnya tidak lengkap imunisasi.

Khofifah meminta supaya distribusi vaksin turut melibatkan sejumlah pihak strategis mulai dari Pos Yandu, kepolisian, TNI, hingga akademisi dari Universitas Airlangga.

Selain memaksimalkan vaksinasi, upaya preventif sejak dini juga dilakukan dengan cara sosialisasi pentingnya vaksinasi Campak Rubela.

"Apabila ada yang belum terjangkau maka harus dilakukan penjangkauan oleh masyarakat di lini paling bawah Pos Yandu saya mohon ikut membantu proses penjangkauan pak Babinsa, Bhabinkamtibmas. Kawan-kawan dari tim Unair hari ini juga turun Ikut memaksimalkan capaian dari imunisasi," ungkapnya.