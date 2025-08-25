Karnaval HUT ke-80 RI di Jombang Diwarnai Kericuhan, Warga Saling Pukul

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Warga dari dua dusun di Jombang saling adu pukul saat karnaval HUT ke-80 RI yang dipicu kesalahpahaman. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Karnaval peringatan HUT ke-80 RI di Dusun Semen, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang diwarnai aksi keributan sekelompok orang pada Minggu (24/8) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolsek Mojoagung Kompol Yogas mengatakan insiden itu bermula dari kesalahpahaman antara warga Dusun Semen dengan warga RW 01, Dusun Kalibening, Desa Tanggalrejo saat karnaval berlangsung.

"Warga RW 01 Dusun Kalibening terdapat empat regu. Regu pertama sudah masuk finish. Pada saat regu kedua mau masuk finish terjadi kesalahpahaman oleh warga Dusun Semen dengan warga Dusun Kalibening," kata Yogas, Senin (25/8).

Dari situ terjadilah cekcok antarwarga dan keributan terjadi hingga saling pukul.

"Salah satu warga Dusun Semen bernama Mochamad Novianto memukul korban atas nama Iwan dan ada orang lain yang terkena pukul," ungkapnya.

Polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian dan membawa pihak yang terlibat keributan ke Polsek Mojoagung untuk dilakukan mediasi.

Akhirnya, kedua belah pihak pun sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.

