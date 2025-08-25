Pengamen Tenggelam di Sungai Jagir Surabaya Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamen berinisial RW (20) yang tenggelam di Sungai Jagir, Wonokromo, Surabaya pada Minggu (24/8) ditemukan dalam kondisi tewas, Senin (25/8).

Konon, RW melompat ke sungai untuk menghindari razia dari Satpol PP di wilayah Wonokromo. Hal itu diduga menjadi penyebab dia tenggelam.

Jasad RW ditemukan mengambang di pemukiman air saat tim pencari melakukan operasi. Tubuh RN ditemukan tersangkut di antara ranting dan tanaman eceng gondok, lalu terbawa arus sejauh 500 meter dari lokasi awal dia tenggelam.

"Alhamdulillah, sudah ketemu Rendra pukul 12.07 WIB, yang kemudian saat ini diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti.

Linda mengatakan penemuan ini mengakhiri pencarian yang berlangsung sejak RE dikabarkan tenggelam.

Jenazah korban RW saat ini dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo Surabaya, untuk keperluan identifikasi lanjutan.

"Korban dibawa ke kamar jenazah. Kondisinya sudah meninggal karena sudah sejak kemarin, tetapi (jenazahnya) dalam kondisi baik," jelasnya. (mcr12/jpnn)