JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tenggelam Saat BAB di Sungai Joyoboyo, Kakek di Surabaya Ditemukan Tewas

Tenggelam Saat BAB di Sungai Joyoboyo, Kakek di Surabaya Ditemukan Tewas

Senin, 25 Agustus 2025 – 13:07 WIB
Tenggelam Saat BAB di Sungai Joyoboyo, Kakek di Surabaya Ditemukan Tewas - JPNN.com Jatim
Evakuasi kakek yang tenggelam di sungai kawasan Joyoboyo, Surabaya saat BAB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kakek yang belum diketahui identitasnya tenggelam seusai terjatuh di sungai Jalan Joyoboyo, Surabaya saat buang air besar (BAB) di tepi sungai.

Setelah beberapa jam melakukan pencarian petugas gabungan akhirnya menemukan kakek tersebut dalam kondisi meninggal dunia pukul 09.45 WIB.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan korban ditemukan oleh tim penyelam di dasar sungai

Baca Juga:

"Penemuan korban dilakukan saat proses penyelaman petugas," kata Linda, Senin (25/8).

Kondisi korban cukup memprihatinkan. Jasadnya tersangkut di dalam lumpur pada kedalaman lima meter, sekitar 25 meter dari lokasi dia terjatuh.

Setelah diangkat, jasad korban kemudian dievakuasi untuk proses identifikasi.

Baca Juga:

"Saat ini jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSU dr Soetomo dulu karena sampai sekarang identitasnya belum diketahui," jelasnya.

Proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim inafis kepolisian, dibantu BPBD Surabaya dan petugas gabungan lainnya yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan setempat. 

Kakek di Surabaya ditemukan tewas tenggelam setelah terpeleset saat BAB di tepi sungai kawasan Joyoboyo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   orang tenggelam kakek tenggelam tenggelam saat bab sungai joyoboyo surabaya BPBD Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU