Tenggelam Saat BAB di Sungai Joyoboyo, Kakek di Surabaya Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kakek yang belum diketahui identitasnya tenggelam seusai terjatuh di sungai Jalan Joyoboyo, Surabaya saat buang air besar (BAB) di tepi sungai.

Setelah beberapa jam melakukan pencarian petugas gabungan akhirnya menemukan kakek tersebut dalam kondisi meninggal dunia pukul 09.45 WIB.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan korban ditemukan oleh tim penyelam di dasar sungai

"Penemuan korban dilakukan saat proses penyelaman petugas," kata Linda, Senin (25/8).

Kondisi korban cukup memprihatinkan. Jasadnya tersangkut di dalam lumpur pada kedalaman lima meter, sekitar 25 meter dari lokasi dia terjatuh.

Setelah diangkat, jasad korban kemudian dievakuasi untuk proses identifikasi.

"Saat ini jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSU dr Soetomo dulu karena sampai sekarang identitasnya belum diketahui," jelasnya.

Proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim inafis kepolisian, dibantu BPBD Surabaya dan petugas gabungan lainnya yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan setempat.