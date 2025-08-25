120 Anak TPQ di Kediri Terima Bantuan Pendidikan dan Gizi dari YBM PLN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi (UPMK) II menyalurkan bantuan peralatan sekolah dan paket makanan bergizi kepada 120 anak TPQ di Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

Program sosial ini merupakan bagian dari pilar pendidikan YBM PLN, yang berkolaborasi dengan Srikandi PLN UPMK II serta komunitas lokal GMKR (Garda Muslim Kediri Raya) sebagai fasilitator lapangan.

Ketua YBM PLN UPMK II Nurul Hudha bersyukur program ini berjalan lancar.

“Alhamdulillah program ini terlaksana dengan baik. Setelah sebelumnya untuk guru TPQ, kini bantuan diberikan kepada anak-anak. Harapannya, YBM PLN terus berperan dalam mendukung pendidikan di pelosok Kediri,” kata Nurul

Selain alat tulis, anak-anak juga mendapat paket makanan bergizi. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga dhuafa yang setiap sore mengikuti pendidikan agama di TPQ sekitar desa.

Takmir Masjid Baitul Muttaqin Supriyadi menyampaikan terima kasih kepada PLN atas bantuan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada YBM PLN UPMK II yang sudah datang jauh-jauh ke desa kami untuk memberikan perhatian kepada anak-anak. Semoga kebaikan ini mendapat balasan berlimpah dari Allah,” tuturnya.

General Manager PLN PUSMANPRO Sukahar menyatakan komitmen PLN untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.