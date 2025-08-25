Gudang Penuh, PG Assembagoes Siapkan Tempat Tambahan Tampung Gula Petani

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penumpukan gula pasir terjadi di Pabrik Gula (PG) Assembagoes, Situbondo. Manajemen pabrik mulai menyiapkan gudang tambahan untuk menampung gula yang hingga kini belum laku terjual.

General Manager PG Assembagoes Mulyono mengungkapkan stok gula di gudang mencapai 12.000 ton. Dari jumlah itu, sekitar 5.600 ton merupakan milik petani.

“Oleh karena itu, saat ini kami sedang mencari opsi untuk menyewa gudang tambahan di luar pabrik untuk menampung gula yang belum terjual," kata Mulyono, Minggu (24/8).

Menurut Mulyono, sejak lelang periode ke-9 hingga ke-13 tidak ada transaksi penjualan. Kondisi itu membuat ruang penyimpanan makin kritis.

Oleh karena itu, langkah untuk sewa gudang di luar pabrik gula merupakan bentuk antisipasi karena proses penyediaan gudang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat sehingga harus disiapkan sejak dini.

"Gudang penyimpanan gula tidak bisa disiapkan dalam waktu sehari atau dua hari saja. Jadi, kami harus mengantisipasi jika terjadi keterlambatan pengambilan gula," ujarnya.

Saat ini, gudang PG Assembagoes memiliki kapasitas maksimal sekitar 22.000 ton, sedangkan produksi harian mencapai 200–300 ton. Apabila kondisi terus berlanjut maka stok gula yang seharusnya segera didistribusikan justru menumpuk.

"Kalau desain gudang memang diperuntukkan untuk perputaran harian karena saat ini gula belum terjual maka kami harus menyiapkan gudang tambahan untuk penyimpanan," jelasnya.