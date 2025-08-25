Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Cerah, Sore Sampai Malam Berawan-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (25/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 12-32 derajat celsius.