Cuaca Jawa Timur 25 Agustus 2025, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (25/8).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya Kota Batu dan Nganjuk berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bondowoso, Jember, Kota Batu, Lumajang, Mojokerto, Pacitan, Sidoarjo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Blitar, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Malang, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)