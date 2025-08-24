Perum Bulog Pastikan Penyaluran Beras SPHP di Surabaya Lancar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto meninjau penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Surabaya, Minggu (24/8).

Dia didampingi Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan Muhammad Saleh Nugrahadi.

Pasar Tradisional Tambakrejo Surabaya dan Retail Modern Swalayan Palapa Surabaya menjadi jujukan.

Hendra menjelaskan kunjungan ini bertujuan memastikan kelancaran distribusi Beras SPHP kepada masyarakat.

Pihaknya merasa penting untuk turu mengecek langsung penyaluran melalui berbagai saluran distribusi, baik di pasar tradisional maupun retail modern agar tepat sasaran.

Beras SPHP merupakan salah satu program Pemerintah melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen.

"Dengan penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional dan retail modern di Kota Surabaya, kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses ke beras dengan harga yang stabil dan terjangkau," ujar Hendra.

ihaknya memastikan Perum Bulog mendukung ketersediaan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama melalui program-program seperti beras SPHP. (mcr23/jpnn)