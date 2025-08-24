Travel Ini Tawarkan Umrah Bonus Akad Nikah Gratis di Tanah Suci

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Biro perjalanan umrah dan haji Chatour Travel berhasil menjaring 50 keluarga calon jemaah umrah dalam pameran travel bergengsi di Royal Plaza Surabaya, 20–24 Agustus 2025.

Chatour Travel menghadirkan beragam paket promo umrah dan haji untuk memudahkan masyarakat menunaikan ibadah.

Direktur Chatour Travel Khusaini Basir mengatakan pameran ini menjadi kesempatan emas bertemu langsung dengan masyarakat dan memperkenalkan program unggulan.

“Kami menawarkan berbagai paket promo yang memberikan kemudahan bagi calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah dan haji,” ujar Khusaini, Sabtu (23/8).

Dia menjelaskan Chatour Travel menghadirkan sejumlah program inovatif, seperti Umrah COD, Umrah Kejutan, Umrah 3 Free 1, dan Umrah Pusaka, dengan DP mulai Rp500 ribu. Untuk paket haji halal plus, DP bisa dimulai dari Rp750 ribu.

Menariknya, semua paket Chatour Travel, baik Kejutan, Pusaka, maupun Reguler, memberikan bonus akad nikah gratis di Tanah Suci lengkap dengan souvenir seperti cokelat, kurma, dan sertifikat.

Berikut beberapa promo paket yang ditawarkan:

1. Paket Kejutan September Ceria: 9 hari Rp25 juta, 12 hari Rp25,9 juta, 14 hari Rp27,7 juta, dan 16 hari Rp28,4 juta.