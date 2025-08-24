Ledakan di Sumenep Rusak Rumah & Mobil, Satu Orang Terluka

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Warga Tambaagung, Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, dikagetkan dengan suara ledakan keras yang terjadi, Minggu (24/8).

Insiden yang terjadi pukul 06.00 WIB itu membuat rumah dan mobil rusak parah, bahkan satu orang mengalami luka-luka.

Kasi Humas Polree Sumenep AKP Widiarti menjelaskan ledakan itu terjadi di garasi rumah milik warga berinisial HM. Saat kejadian, dia tidak berada di rumah, melainkan di Jakarta.

“Kejadian itu membuat warga berinisial F (20) mengalami luka ringan dan mendapat perawatan medis,” kata Widiarti.

Setelah mendapat laporan dari warga, tim inafis bersama Polsek Ambuten melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Penyelidikan sementara, ledakan diduga berasal dari mobil. Namun, perlu dipastikan kembali.

Baca Juga: Balon Udara Berisi Petasan Jatuh Meledak di Rumah Warga Magetan

“Sementara ledakan berasal dari mobil yang terparkir di garasi, tetapi penyebab pastinya masih dalam proses pendalaman,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap lebih lanjut penyebab ledakan tersebut.