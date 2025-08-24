Jalan Embong Malang Sempat Ditutup Imbas Tawuran, Kina Sudah Normal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jalan Embong Malang, Kecamatan Tegalsari, Surabaya kini sudah normal dan bisa dilewati setelah insiden tawuran melibatkan dua kelompok massa, Minggu (24/8) dini hari.

Kapolsek Tegalsari Kompol Riski Santoso mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Genteng dan di-backup Polrestabes Surabaya melakukan rekayasa lalu lintas.

“Saat ini situasi di Jalan Embong Malang sudah aman terkendali. Bisa dilalui kendaraan dan masyarakat yang berolahraga,” ujar Riski.

Tawuran tersebut terjadi sejak dini hari hingga subuh. Setelah terbit fajar, kedua kelompok massa yang bersitegang langsung dibubarkan.

"Rekayasa lalu lintas pengalihan arus Jalan Embong malang tadi dilakukan sekitar pukul 04.00-06.00 WIB," jelasnya.

Aksi tawuran antardua kelompok terjadi di Jalan Embong Malang Surabaya, Minggu (24/8). Peristiwa yang terjadi pukul 02.30 WIB itu dikarenakan tak terima ditegur.

Kapolsek Genteng AKP Grandika Indera Waspada menjelaskan kejadian ini bermula saat ada sekelompok orang sedang pesta minuman keras (miras) sembari bernyanyi dengan suara yang keras.

Mereka ditegur dan diingatkan oleh kelompok lainnya agar tidak mengganggu ketertiban.