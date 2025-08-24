JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Seorang Pengamen Dilaporkan Tenggelam di Sungai Jagir, Tim SAR Lakukan Pencarian

Seorang Pengamen Dilaporkan Tenggelam di Sungai Jagir, Tim SAR Lakukan Pencarian

Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:36 WIB
Seorang Pengamen Dilaporkan Tenggelam di Sungai Jagir, Tim SAR Lakukan Pencarian - JPNN.com Jatim
Petugas SAR Surabaya saat melakukan pencarian orang tenggelam di Sungai Jagir, Minggu (24/8). Foto: Humas SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang warga dilaporkan tenggelam di Sungai Jagir, Wonokromo, Surabaya, Minggu (24/8) dini hari. Hingga kini, korban masih belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan laporan masuk sekitar pukul 01.35 WIB. Setelah menerima informasi tersebut, satu tim rescue Basarnas Surabaya langsung diterjunkan ke lokasi.

“Tadi pagi kami mendapatkan laporan adanya satu orang tenggelam di Sungai Jagir Wonokromo,” jelas Nanang selaku SAR Mission Coordinator (SMC).

Baca Juga:

Menurut Nanang sampai saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian orang tenggelam tersebut sembari mendirikan posko.

"Hingga saat ini korban belum ditemukan sehingga tim SAR gabungan akan mendirikan posko pencarian," ujarnya.

Komandan Tim Basarnas Surabaya Gani Wiratama menambahkan proses pencarian dilakukan dengan berbagai metode.

Baca Juga:

Sebanyak dua penyelam—masing-masing dari BPBD Surabaya dan Basarnas Surabaya—diturunkan untuk menyisir bawah air hingga radius 150 meter ke arah rel kereta api.

“Selain itu, pencarian juga dilakukan di permukaan dengan menggunakan dua perahu karet serta pemantauan dari beberapa titik darat,” kata Gani.

Tim SAR Surabaya mendapatkan laporan orang tenggelam di Sungai Jagir, petugas gabungan dikerahkan mencari korban.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   orang tenggelam sar surabaya sungai jagir Kali Jagir surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU