Seorang Pengamen Dilaporkan Tenggelam di Sungai Jagir, Tim SAR Lakukan Pencarian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang warga dilaporkan tenggelam di Sungai Jagir, Wonokromo, Surabaya, Minggu (24/8) dini hari. Hingga kini, korban masih belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan laporan masuk sekitar pukul 01.35 WIB. Setelah menerima informasi tersebut, satu tim rescue Basarnas Surabaya langsung diterjunkan ke lokasi.

“Tadi pagi kami mendapatkan laporan adanya satu orang tenggelam di Sungai Jagir Wonokromo,” jelas Nanang selaku SAR Mission Coordinator (SMC).

Menurut Nanang sampai saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian orang tenggelam tersebut sembari mendirikan posko.

"Hingga saat ini korban belum ditemukan sehingga tim SAR gabungan akan mendirikan posko pencarian," ujarnya.

Komandan Tim Basarnas Surabaya Gani Wiratama menambahkan proses pencarian dilakukan dengan berbagai metode.

Sebanyak dua penyelam—masing-masing dari BPBD Surabaya dan Basarnas Surabaya—diturunkan untuk menyisir bawah air hingga radius 150 meter ke arah rel kereta api.

“Selain itu, pencarian juga dilakukan di permukaan dengan menggunakan dua perahu karet serta pemantauan dari beberapa titik darat,” kata Gani.