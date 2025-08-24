Luncurkan SATSPAM di Surabaya, Indosat Lindungi Pengguna dari Scam & Spam Real-Time

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 meluncurkan fitur SATSPAM (Satuan Anti Scam dan Spam) di Kota Surabaya, Minggu (24/8).

Peluncuran fitur baru ini diwarnai dengan parade SATSPAM di sepanjang Jalan Raya Darmo Surabaya dengan melibatkan ratusan pasukan kuning sebagai simbol gerakan #NomorModusNoMore.

Aksi ini menjadi media edukasi publik tentang bahaya scam dan spam sekaligus memperkenalkan fitur perlindungan digital otomatis IM3.

EVP Head of Circle Java IOH Fahd Yudhanegoro menjelaskan fitur baru tersebut untuk melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital.

Berdasarkan riset internal, 65 persen masyarakat Indonesia menerima scam dan spam setiap minggu, mulai dari teks phishing, lowongan kerja palsu, hingga investasi bodong.

"SATSPAM hadir langsung di jaringan IM3 untuk menyaring, mengenali, sekaligus memberi peringatan real-time terhadap panggilan atau SMS mencurigakan," jelas Fahd.

Menurutnya, SATSPAM lebih dari sekadar fitur. Hal itu menjadi standar baru keamanan digital di industri telekomunikasi Indonesia. SATSPAM memanfaatkan teknologi Alvolusi5G—gabungan AI dan jaringan 5G Indosat sehingga proteksi lebih responsif, adaptif, dan relevan.

“Bagi kami, rasa aman di ruang digital adalah hak semua orang,” ujarnya.