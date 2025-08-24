Tawuran 2 Kelompok Pecah di Embong Malang Surabaya, Jalan Sempat Ditutup Polisi

JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 10:35 WIB
Kondisi Jalan Embong Malang, Surabaya saat tawuran antara dua kelompok massa bersajam pecah memicu keributan hingga restoran dan toko-toko tutup, Minggu (24/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua kelompok massa terlibat tawuran di Jalan Embong Malang, Surabaya, Minggu (24/8) dini hari. Akibatnya, jalan sempat ditutup polisi untuk meredam kericuhan.

Seorang saksi mata Supri menyebut aksi saling serang mulai pecah sekitar pukul 01.30 WIB. Penyebab pasti tawuran belum diketahui, tetapi diduga dipicu teguran saat sekelompok orang menenggak minuman beralkohol.

“Sudah mulai setengah dua tadi mereka tawuran. Ada yang berdarah-darah, warga langsung kabur semua,” ungkap Supri.

Kericuhan makin memanas ketika massa dari dua kubu saling berdatangan. Beberapa orang membawa senjata tajam dan balok kayu. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi.

Saksi lainnya Ahmad Sobikin juga mengaku melihat korban luka dari salah satu kelompok yang belum teridentifikasi. Menurutnya, restoran dan tenan lain di sekitar lokasi langsung tutup karena takut terdampak.

"Langsung tutup semua tadi warung-warung. Enggak lama kemudian banyak polisi yang datang ke lokasi," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Genteng Kompol Grandika Indera Waspada mengatakan tawuran melibatkan dua kelompok besar sekitar pukul 01.30 WIB.

Ratusan personel Polrestabes Surabaya, Polsek Genteng, dan Polsek Tegalsari lalu terjun ke lokasi untuk meredam tawuran. Bahkan Jalan Embong Malang sempat ditutup.

