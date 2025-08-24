JPNN.com

Kecelakaan Maut di Jembatan Suramadu, Pengendara Motor Tewas

Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:06 WIB
Kecelakaan Maut di Jembatan Suramadu, Pengendara Motor Tewas - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi jenazah EP, pengendara motor yang tewas kecelakaan di Jembatan Suramadu, Minggu (24/8) dini hari. Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jembatan Suramadu sisi Surabaya Minggu (24/8) dini hari. Seorang pengendara motor dilaporkan tewas di lokasi kejadian akibat insiden tersebut.

Informasi dari Info Kedaruratan 112 Surabaya, insiden kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 02.36 WIB.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan setelah info masuk ke Command Center 112, tim gabungan tiba di lokasi sekitar pukul 02.43 WIB dengan respons time tujuh menit.

Korban diketahui berinisial EP (39) warga Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Saat ditemukan korban sudah berada di bahu jalan dalam kondisi tidak sadar.

"Setelah mendapatkan pengecekan dan penanganan oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Cowek untuk korban dinyatakan meninggal dunia," ujar Linda.

Korban langsung dievakuasi menggunakan ambulans Dinas Sosial ke kamar jenazah RSU dr Soetomo.

Adapun kendaraan korban, sepeda motor Honda Sonic telah diamankan oleh Unit Laka Lantas Polres KP3 Tanjung Perak.

Petugas gabungan yang terlibat dalam penanganan insiden ini meliputi BPBD Surabaya, TGC Cowek, Posko Terpadu Cowek, ambulans Dinsos, serta Unit Laka Lantas.

Pengendara motor tewas di Jembatan Suramadu jalur kendaraan roda empat, korban ditemukan tak bernyawa di bahu jalan.
