KHI 2025 Resmi Dimulai, Perhumas Usung Gerakan Indonesia Bicara Baik

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) resmi memulai rangkaian Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 melalui acara Kick Off di Jakarta pada Sabtu (23/8). Puncak acara akan digelar di Surabaya pada 12–14 Desember 2025.

Mengusung tema Inovasi Bersama untuk Indonesia Berdaya Saing Global, KHI 2025 diharapkan menjadi motor penggerak sinergi komunikasi bangsa menghadapi tantangan global.

Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto menyatakan reputasi bangsa dibangun dari narasi kolektif yang konsisten di ruang publik.

“Indonesia punya modal luar biasa, mulai budaya, sejarah, hingga inovasi. Melalui Gerakan Indonesia Bicara Baik, kami ingin menggeser energi dari pesimis menjadi optimis, dari keluhan menjadi solusi, dari berita buruk menjadi cerita inspiratif,” ujar Boy.

Boy mengatakan reputasi bangsa hanya bisa berdiri kokoh bila ada sinergi pentahelix atau The Power of 5: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI Fifi Aleyda Yahya mengapresiasi langkah Perhumas. Menurutnya, humas kini bukan hanya penyampai informasi, tetapi katalisator identitas bangsa di ruang digital.

Kick Off KHI 2025 dihadiri pengurus Perhumas, praktisi humas lintas industri, hingga perwakilan media. Kehadiran mereka mencerminkan optimisme bahwa KHI 2025 akan menjadi tonggak penting bagi penguatan reputasi bangsa.

Ketua BPC Perhumas Surabaya Raya Suko Widodo menyatakan Surabaya siap menjadi tuan rumah. Dia mendorong agar isu-isu daerah bisa menjadi perhatian nasional, sekaligus memperkuat local genius tiap wilayah.