City Rolling Bareng Honda Stylo 160, Bikers Surabaya Pamer Gaya Stylish

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan bikers dan pemilik Honda Stylo 160 meramaikan acara Honda Stylo 160 Roll in Style yang digelar PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim), distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT.

Event ini berlangsung di Parkir Timur Plaza Surabaya, Sabtu (23/8). Peserta diajak melakukan city rolling bersama Honda Stylo 160, menampilkan gaya stylish di jalanan Kota Pahlawan.

Mengusung tema Fashion Meets Power, kegiatan ini menjadi ajang berkumpulnya para pemilik Stylo 160 yang ingin mengekspresikan gaya sekaligus merasakan performa motor fashionable terbaru Honda.

Motor berdesain modern klasik dengan sentuhan retro ini ditenagai mesin 160cc 4 katup eSP+ berpendingin cairan, lengkap dengan fitur lampu LED, USB charger, serta sistem pengereman Combi Brake System (CBS) dan Anti-lock Braking System (ABS) pada varian tertentu.

Selain rolling, acara juga diisi fashion activity, games, sesi foto komunitas, hingga pembagian T-shirt eksklusif. Panitia pun menyiapkan doorprize menarik, mulai smartphone, TV LED, kulkas, hingga sepeda lipat.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan melalui acara Roll in Style ini, pihaknya ingin memberi ruang bagi pengguna Honda Stylo 160 mengekspresikan gaya berkendara mereka yang fashionable, tetapi tetap bertenaga.

"Sekaligus memperkuat kebanggaan memiliki Stylo 160 sebagai lifestyle scooter pilihan anak muda,” ujar Suhari.

Pihaknya berharap dengan semangat Satu Hati dan kampanye #Cari_Aman, komunitas Stylo 160 makin solid sekaligus menumbuhkan gaya hidup generasi muda yang stylish, nyaman, dan tetap mengutamakan keselamatan berkendara. (mcr12/jpnn)