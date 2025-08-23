Jadi Guru Besar Fisiologi Olahraga, Deputi Kemenko PMK Ungkap Manfaat Sodium Bicarbonate

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Deputi II Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof Sukadiono dikukuhkan sebagai Guru Besar Fisiologi Olahraga Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Sabtu (23/8).

Dia menyampaikan orasi ilmiah bertema Strategi Buffering Fisiologis Melalui Intervensi Sodium Bicarbonate untuk Daya Tahan dan Performa Atlet.

Prof Suko sapaan akrab Sukadiono itu menyatakan olahraga tak lagi sekadar aktivitas fisik, tetapi menjadi gaya hidup masyarakat modern.

Berbagai jenis olahraga, seperti jogging, nge-gym, hingga senam lansia, semua dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Namun, tubuh tetap memiliki batas performa ketika intensitas olahraga meningkat.

“Pada intensitas tinggi, tubuh memicu metabolisme anaerob yang cepat memproduksi energi, tetapi menghasilkan ion hidrogen (H?) yang menurunkan pH tubuh. Kondisi ini disebut asidosis, yang membuat otot terasa berat, nyeri, dan mengurangi daya ledak,” jelas Prof Sukadiono.

Asidosis inilah yang kerap menjadi penghambat performa atlet pada cabang olahraga berbasis sprint, seperti lari jarak menengah, renang, sepak bola, dan basket.

Menurutnya, tubuh memang memiliki mekanisme alami buffering melalui sistem bikarbonat, protein, dan fosfat. Namun, ketika beban latihan sangat tinggi, mekanisme tersebut tidak cukup cepat.

Di titik inilah sodium bicarbonate (natrium bikarbonat) dapat menjadi strategi eksternal yang efektif.