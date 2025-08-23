Hadir di Surabaya, Toko EIGER Women & Junior Tawarkan Produk Versatile

JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 17:02 WIB
EIGER Women & Junior hadir di Surabaya dengan produk untuk menunjang petualangan bagi perempuan, ibu, juga anak-anak Indonesia. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - EIGER Women & Junior hadir di Surabaya dengan produk untuk menunjang petualangan bagi perempuan, ibu, juga anak-anak Indonesia.

EIGER meresmikan toko offline pertama khusus Women & Junior di Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Manyar No. 74, Sabtu (23/8).

Peluncuran toko khusus ini terinspirasi dari tren aktivitas seperti camping, trekking, hiking, hingga trail running yang kini tak hanya menjadi hobi kaum pria, tetapi perempuan, ibu, bahkan anak-anak.

Head Division of EIGER Women & Junior mengatakan Surabaya adalah kota istimewa karena banyak penggemar produknya.

“Banyak penggemar kami di sini dan sekarang koleksi lengkap Women & Junior bisa didapatkan di satu lokasi khusus,” kata Agnes saat peresmian.

Sebelumnya, koleksi Women & Junior hanya bisa ditemui terbatas di toko EIGER reguler. Kini, seluruh rangkaian produk perempuan dan anak tersedia lengkap.

Acara grand opening mengusung tema mengeksplorasi, mengoneksikan, dan saling menguatkan perempuan Indonesia. Hadir pula psikolog anak Tasia Puspa Sari yang berbagi cerita soal tumbuh kembang ibu dan anak di alam terbuka.

Agnes menyebut  lini Women & Junior diciptakan untuk menunjang gaya hidup aktif perempuan dan anak, baik untuk aktivitas luar ruang maupun kasual.

Toko EIGER Women & Junior di Surabaya menghadirkan desain versatile dengan tetap membawa DNA EIGER.
