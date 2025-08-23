JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Seru! 161 Modifikator Adu Kreativitas dalam Honda Modif Contest 2025 Surabaya

Seru! 161 Modifikator Adu Kreativitas dalam Honda Modif Contest 2025 Surabaya

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 16:35 WIB
Seru! 161 Modifikator Adu Kreativitas dalam Honda Modif Contest 2025 Surabaya - JPNN.com Jatim
Ratusan motor hasil modifikasi para modifikator yang dipmamerkan dalam Honda Modif Contest (HMC) 2025 di Parkir Timur Delta Plaza Surabaya, Sabtu (23/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 161 modifikator dari berbagai daerah di Jawa Timur menampilkan karya terbaiknya dalam ajang Honda Modif Contest (HMC) 2025 di Parkir Timur Delta Plaza Surabaya, Sabtu (23/8).

Ajang kreativitas modifikator itu sukses menyedot perhatian ribuan pengunjung. Ratusan peserta menampilan karya terbaiknya.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Andy Wijaya mengatakan Surabaya menjadi lokasi ketiga kalinya HMC digelar.

Baca Juga:

“Di Surabaya sudah selama lebih dari satu dekade, HMC konsisten menjadi ruang lahirnya karya kreatif anak bangsa,” ujar Andy.

Dia mengatakan ajang ini menjadi wadah inspiratif sekaligus mendorong industri modifikasi di Tanah Air.

“Kehadiran HMC 2025 di Surabaya makin menegaskan Jawa Timur sebagai gudangnya talenta modifikator yang siap bersinar di level nasional,” katanya.

Baca Juga:

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari menjelaskan tahun ini HMC menghadirkan Showcase Arena, ruang ekspresi bebas bagi para modifikator untuk menuangkan ide tanpa batas.

“Selain suguhan motor modifikasi, pengunjung juga dimanjakan dengan aktivitas menarik mulai dari servis murah, hiburan musik, games interaktif, riding test, hingga kompetisi dance cover berhadiah jutaan rupiah,” jelas Suhari.

Ratusan modifikator memamerkan hasil karya modifikasi motor honda dalam HMC 2025 Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kontes Modifikasi Motor modifikator motor HMC honda modif contest MPM Honda Jatim ahm berita otomotif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU