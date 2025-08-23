Seru! 161 Modifikator Adu Kreativitas dalam Honda Modif Contest 2025 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 161 modifikator dari berbagai daerah di Jawa Timur menampilkan karya terbaiknya dalam ajang Honda Modif Contest (HMC) 2025 di Parkir Timur Delta Plaza Surabaya, Sabtu (23/8).

Ajang kreativitas modifikator itu sukses menyedot perhatian ribuan pengunjung. Ratusan peserta menampilan karya terbaiknya.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Andy Wijaya mengatakan Surabaya menjadi lokasi ketiga kalinya HMC digelar.

“Di Surabaya sudah selama lebih dari satu dekade, HMC konsisten menjadi ruang lahirnya karya kreatif anak bangsa,” ujar Andy.

Dia mengatakan ajang ini menjadi wadah inspiratif sekaligus mendorong industri modifikasi di Tanah Air.

“Kehadiran HMC 2025 di Surabaya makin menegaskan Jawa Timur sebagai gudangnya talenta modifikator yang siap bersinar di level nasional,” katanya.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari menjelaskan tahun ini HMC menghadirkan Showcase Arena, ruang ekspresi bebas bagi para modifikator untuk menuangkan ide tanpa batas.

“Selain suguhan motor modifikasi, pengunjung juga dimanjakan dengan aktivitas menarik mulai dari servis murah, hiburan musik, games interaktif, riding test, hingga kompetisi dance cover berhadiah jutaan rupiah,” jelas Suhari.