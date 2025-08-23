Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Berpotensi Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (23/8) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Jabung dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Ampelgading, Jabung, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading, Bantur, Donomulyo, dan Gedangan berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.