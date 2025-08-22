JPNN.com

Hindari Bocah Menyeberang, Mobil Nissan Juke Terbalik di Jambangan Surabaya

Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:05 WIB
Hindari Bocah Menyeberang, Mobil Nissan Juke Terbalik di Jambangan Surabaya
Mobil Nissan Juke bernomor polisi W 1553 WL terbalik di Jalan Jambangan Kebon Agung Surabaya, Jumat (22/8) sekitar pukul 17.05 WIB. Foto: 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Nissan Juke bernomor polisi W 1553 WL terbalik di Jalan Jambangan Kebon Agung, Surabaya, Jumat (22/8).

Informasi dari Info Kedaruratan 112 Surabaya insiden kecelakaan lalu lintas itu terjadi sekitar pukul 17.05 WIB.

Petugas Command Center 112 Surabaya Ekky Maulana menjelaskan kejadian itu bermula saat mobil yang dikemudikan Yanuar Budianto melintas di Jalan Jambangan.

Namun, di saat yang bersamaan ada anak kecil yang sedang menyeberang.

“Pengemudi terkejut lalu membanting stir sehingga mobil terguling,” kata Ekky dalam keterangan tertulis.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Pengemudi dalam keadaan sadar, hanya saja mengalami syok.

“Sebanyak dua unit dikerahkan dalam mengevakuasi mobil. Koordinasi dan evakuasi dinyatakan selesai dan kondusif 17.57 WIB,” jelas Ekky. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

