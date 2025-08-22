JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 23:00 WIB
AHY Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi di Kota Madiun - JPNN.com Jatim
Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berkunjung ke Madiun, Jumat (22/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, Jumat (22/8).

Dalam kunjungan tersebut, AHY menekankan pentingnya inovasi pengelolaan sampah untuk mengurangi ketergantungan pada sistem landfill konvensional.

Menurut AHY, persoalan sampah bukan hanya menyangkut kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kita harus mulai beralih pada pengelolaan berbasis teknologi, seperti pemilahan sejak dini, daur ulang, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan,” ujarnya.

AHY mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Madiun yang telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah. Namun, dia menilai perlu percepatan agar kapasitas TPA tidak makin terbebani.

“Kalau hanya ditumpuk, lama-lama lahan tidak cukup. Karena itu, harus ada strategi jangka panjang yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha,” jelasnya.

Dia menyebut pemerintah pusat siap mendukung daerah dalam pengelolaan sampah, baik melalui pendanaan infrastruktur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), maupun pendampingan teknologi.

“Kami ingin memastikan daerah seperti Madiun bisa menjadi contoh bagaimana kota menengah mengelola sampah secara modern dan berkelanjutan,” ucap dia.

