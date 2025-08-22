Universitas Ciputra Gandeng Orang Tua untuk Menjaga Mental Mahasiswa Gen Z

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya menggelar Parent Gathering melibatkan orang tua dari 1.300 mahasiswa baru di Dian Auditorium, Jumat (22/8).

Acara ini menghadirkan psikolog Dra Astrid Regina Sapiie, M.Psi.T., Psikolog, yang membawakan materi bertema Mental Wellness: Peran Orang Tua dalam Mendukung Kesehatan Mental Mahasiswa.

Astrid menekankan pentingnya orang tua memahami karakteristik generasi Z, mengenali potensi anak, serta memberi dukungan di masa transisi menuju dewasa muda atau emerging adulthood.

“Mahasiswa baru tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga psikologis dan sosial. Dukungan orang tua sangat menentukan kesejahteraan mental mereka,” kata Astrid.

Menurut sejumlah studi, lebih dari 70 persen mahasiswa menghadapi tekanan psikologis sedang hingga berat. Di Indonesia, hampir separuh mahasiswa terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental. Minimnya dukungan sosial disebut menjadi faktor risiko yang signifikan.

Vice Rector for Student Affairs, Employability, and Industry Collaboration Universitas Ciputra Dr Trianggoro Wiradinata, menegaskan Parent Gathering menjadi wadah membangun sinergi kampus dan keluarga.

“Kami percaya mahasiswa tidak bisa berjalan sendiri menghadapi transisi menuju kedewasaan. Orang tua memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan mental, mendukung adaptasi, sekaligus menjadi mitra kampus dalam membentuk karakter,” ujarnya.

Trianggoro optimistis melalui kolaborasi antara kampus, mahasiswa, dan orang tua, mahasiswa UC akan tumbuh menjadi individu yang resilien, percaya diri, dan berdaya saing global.