Kreativitas Modifikator Ramaikan Honda Modif Contest 2025 Surabaya, Jangan Lewatkan!

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT kembali menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2025.

Event tahunan ini berlangsung di Delta Plaza Surabaya dan menjadi wadah ekspresi sekaligus ajang unjuk kreativitas bagi para modifikator, khususnya pecinta Honda di Jawa Timur.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan acara tersebut tak hanya menampilkan karya modifikasi motor, tatapi diramaikan berbagai aktivitas pendukung.

Antara lain ada servis murah untuk pengunjung, hiburan musik, games interaktif, hingga booth komunitas Honda.

“Ada riding test, bazaar modifikasi dan fashion, serta dance cover competition berhadiah jutaan rupiah,” ujar Suhari, Jumat (22/8).

Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang motor Honda terbaru, MPM Honda Jatim memberikan promo khusus berupa potongan angsuran hingga Rp120 ribu serta hadiah helm eksklusif untuk pembelian Honda PCX160, Stylo160, Vario160, dan Scoopy selama acara berlangsung.

HMC Surabaya 2025 memperlombakan sembilan kelas utama, yakni All Stock & Advance (produksi <2006), Matic & Cub (Stock Bolt On, Advance, Community Touring), All Sport (Naked & Fairing), dan Show Off.

Selain itu, ada juga Special Achievement yang menitikberatkan pada modifikasi skutik populer Honda seperti Scoopy, Stylo160, PCX160, ADV160, dan Vario160.