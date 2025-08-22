JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini RS Bhayangkara Surabaya Kini Punya Pusat Layanan Terpadu Korban Kekerasan

RS Bhayangkara Surabaya Kini Punya Pusat Layanan Terpadu Korban Kekerasan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 20:02 WIB
RS Bhayangkara Surabaya Kini Punya Pusat Layanan Terpadu Korban Kekerasan - JPNN.com Jatim
Kapolda Jatim Irjen Nanang Avinta (kanan) saat meresmikan Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan RS Bhayangkara Surabaya, Jumat (22/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto meresmikan Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, Jumat (22/8).

Fasilitas baru ini menjadi bukti komitmen Polri dalam meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui layanan kesehatan yang inklusif, responsif, dan profesional.

PPT berdiri di lahan seluas 182 meter persegi dengan masa revitalisasi sejak 23 Juli hingga 18 Agustus 2025. 

Baca Juga:

Ada lima ruangan utama yang disiapkan: administrasi, pemeriksaan, konseling, perawatan, dan ruang khusus. Semua dirancang ramah korban, termasuk disabilitas, dengan fasilitas kursi roda, guiding block, papan informasi visual, hingga toilet difabel.

“Pusat Pelayanan Terpadu ini kami harapkan menjadi model percontohan nasional yang ramah terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Kabiddokkes Polda Jatim Kombes dr Mohammad Khusnan Marzuki.

Peresmian ini dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Biddokkes Polda Jatim dan FORDIVA, serta MoU bersama DP3AK Jatim dan Dinas Sosial Jatim.

Baca Juga:

Ketua FORDIVA Megawati menyebut layanan ini sebagai angin segar bagi kelompok rentan. 

“Pemulihan korban membutuhkan pendekatan holistik. Layanan ini bisa menjadi role model nasional,” katanya.

Kapolda Jatim Irjen Nanang Avinta meresmikan instalasi pusat pelayanan terpadu RS Bhayangkara Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   rs bhayangkara pusat pelayanan terpadu instalasi PPT Polda Jatim korban kekerasan pusat pelayanan korban kekerasan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU