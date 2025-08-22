RS Bhayangkara Surabaya Kini Punya Pusat Layanan Terpadu Korban Kekerasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto meresmikan Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, Jumat (22/8).

Fasilitas baru ini menjadi bukti komitmen Polri dalam meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui layanan kesehatan yang inklusif, responsif, dan profesional.

PPT berdiri di lahan seluas 182 meter persegi dengan masa revitalisasi sejak 23 Juli hingga 18 Agustus 2025.

Ada lima ruangan utama yang disiapkan: administrasi, pemeriksaan, konseling, perawatan, dan ruang khusus. Semua dirancang ramah korban, termasuk disabilitas, dengan fasilitas kursi roda, guiding block, papan informasi visual, hingga toilet difabel.

“Pusat Pelayanan Terpadu ini kami harapkan menjadi model percontohan nasional yang ramah terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujar Kabiddokkes Polda Jatim Kombes dr Mohammad Khusnan Marzuki.

Peresmian ini dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Biddokkes Polda Jatim dan FORDIVA, serta MoU bersama DP3AK Jatim dan Dinas Sosial Jatim.

Ketua FORDIVA Megawati menyebut layanan ini sebagai angin segar bagi kelompok rentan.

“Pemulihan korban membutuhkan pendekatan holistik. Layanan ini bisa menjadi role model nasional,” katanya.