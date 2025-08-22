Viral Calo Tiket di Terminal Bungurasih Dikeroyok Gegara Tak Mau Kembalikan Uang Utuh

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Calo tiket bus di kawasan Terminal Bungurasih, Sidoarjo dikeroyok sejumlah orang diduga akibat tak mau mengembalikan uang sesuai harga yang tertera.

Insiden pengeroyokan itu sempat terekam lewat video amatir dan viral di media sosial.

Dalam unggahan tersebut tampak beberapa orang mengeroyok pria bernama Rudy di pinggir jalan menggunakan helm dan batu bata hingga tersungkur.

Insiden pengeroyokan itu dibenarkan Kanit Reskrim Polsek Waru AKP Adik Agus Putrawan. Dia mengatakan aksi pengeroyokan itu terjadi pada Rabu (20/8) sekitar pukul 05.00 WIB.

Agus menjelaskan kejadian itu bermula saat salah seorang penumpang bus yang belum diketahui identitasnya hendak naik bus tujuan Banyuwangi.

"Dia datang pukul 03.00 WIB. Sampai di pintu keluar bus antarkota ditawari (tiket) oleh saudara Rudy alias Kentit (calo) untuk tiket keberangkatan Rp125.000," kata Agus, Kamis (21/8).

Penumpang tersebut membeli tiket dari Rudy. Namun, hingga pukul 05.00 WIB, bus tak kunjung diberangkatkan.

Dia lantas meminta uang pengembalian tiket dari Rudy. Namun, hanya berikan Rp100.000.