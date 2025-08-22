Dinilai Bikin Macet, Pemkot Surabaya Berencana Menertibkan Supeltas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana menertibakan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) karena dinilai menyebabkan kemacetan di Kota Pahlawan.

Menurutnya, penertiban supeltas itu merupakan bagian dari rencana penertiban parkir liar di Kota Surabaya.

“Ini memang sudah kami mulai sebenarnya dengan dishub untuk memetakan (supeltas) yang ada di titik-titik itu. Karena saya juga merasakan, waktu mau belok (putar balik) malah tambah macet,” kata Eri, Jumat (22/8).

Dia meminta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Trio Wahyu Bowo untuk memanggil seluruh supeltas yang ada di Kota Surabaya. Selain itu, menginginkan seluruh supeltas itu untuk didata, dan akan diberi intervensi pekerjaan yang lebih layak.

“Kalau itu (supeltas) orang Surabaya, kasih pekerjaan yang layak. Kami punya padat karya. Jadi, kami akan tarik ke situ, kami sosialisasi itu dan sekarang sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, Eri khawatir dengan warganya yang setiap hari bekerja sebagai supeltas. Dia menilai, penghasilan sebagai supeltas tidak mencukupi bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kadang saya juga miris, kenapa wargaku ada yang seperti itu, lalu hidupnya bagaimana? Pendapatannya berapa? Di samping itu, juga mengganggu orang lain, kadang ada (yang meminta uang) kemudian orang itu tidak terima, lalu tambah macet,” katanya.

Eri menyebut saat ini bersama Dishub Surabaya segera melakukan sosialisasi. Dia berharap ada peran serta masyarakat untuk menyampaikan kepada pemkot jika masih menemui supeltas atau parkir liar di Surabaya.