Siswa Kelas 7 SMP di Bondowoso Ditusuk Cutter oleh Temannya di Sekolah

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Siswa kelas VII SMP di Bondowoso berinisial MD (13) mendadak dilarikan ke rumah sakit seusai mengalami luka pada perut akibat ditusuk pada Kamis (21/8).

Pelakunya adalah teman sekelas korban, yakni berinisial MR (13). Saat ini dia telah diamankan di kantor polisi.

Kasi Humas Polres Bondowoso Iptu Bobby Dwi Siswanto membenarkan insiden tersebut. Terduga pelaku tega menusuk temannya menggunakan cutter.

"Korban dan pelaku sama-sama satu sekolah di SMP. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan di polres dan sedang dalam proses penyidikan. Alat yang digunakan adalah cutter. Luka korban di perut," kata Bobby, Jumat (22/8).

Boby menjelaskan insiden penusukan itu terjadi di dalam sekolah. Saat ini, pihaknya masih menggali motif terduga pelaku.

"Kejadian di dalam sekolah, di luar jam pelajaran," ucapnya.

Seusai kejadian, pelaku langsung dilarikan ke Puskesmas Grujugan dan kini dirujuk ke RSUD dr. Koesnadi Bondowoso.

"Untuk korban sudah di rumah sakit dan dalam proses penanganan oleh pihak rumah sakit," ujarnya. (mcr23/jpnn)