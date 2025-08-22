Trial Game Dirt 2025 Memanas, Zidane Dibayangi Lantian Juan di Seri Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Persaingan menuju tahta juara umum Trial Game Dirt 2025 kian panas. Putaran ketiga ajang balap motocross dan grasstrack bergengsi besutan 76 Rider itu bakal digelar di Sirkuit Lapangan Karya Bhakti, Probolinggo pada 29–30 Agustus mendatang.

Nama-nama elite nasional seperti M. Zidane Alnesa, Lantian Juan, Asep Lukman, hingga Ananda Rigi sudah pasang kuda-kuda untuk mengumpulkan poin. Zidane kini memimpin klasemen sementara, tetapi posisinya masih rawan.

“Dengan jeda dari seri kedua ke seri ketiga ini, para rider punya waktu cukup untuk mempersiapkan fisik, teknik, dan setelan motor. Probolinggo jadi titik krusial bagi mereka menjaga peluang juara umum,” ujar perwakilan 76 Rider Agnes Wuisan, Jumat (22/8).

Probolinggo dipilih bukan tanpa alasan. Setelah absen hampir satu dekade, Trial Game Dirt kembali hadir karena tingginya antusiasme penggemar setempat.

“Respons komunitas luar biasa, ini akan menjadi tontonan seru buat penggemar,” kata Agnes.

Dari sisi lintasan, promotor Abed Nego Antoro menyebut trek Probolinggo punya karakter khas: lebih merata dengan lapisan rumput tipis.

“Akselerasi menjadi kunci. Rider harus tepat bermanuver di obstacle seperti double car jump, giant table top, hingga bigfoot jump,” jelasnya.

Di atas lintasan, Zidane yang sedang on fire akan dapat tekanan besar. Lantian Juan, juara bertahan dua musim beruntun, bertekad bangkit setelah tertahan di posisi empat klasemen sementara.