Gempita Award 2025, Panggung Guru Jatim Unjuk Kreativitas dan Inovasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang apresiasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (GTK) kembali digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur.

Melalui Gelar Mutu, Prestasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Gempita Award) 2025, para guru dan tenaga kependidikan bakal unjuk kreativitas, bakat, hingga kepemimpinan dalam menciptakan pembelajaran adaptif dan inovatif.

Grand opening Gempita Award 2025 berlangsung Rabu (20/8). Proses seleksi dimulai pada 20 September hingga 25 November, sedangkan penganugerahan penghargaan dijadwalkan pada 5 Desember 2025.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai menyebutkan tahun ini Gempita Award hadir dengan semangat baru lewat tema ‘Berakar dari Dedikasi, Bertumbuh dalam Prestasi’.

“Kalau tahun lalu lebih fokus pada apresiasi, tahun ini kami tekankan pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis dampak nyata di satuan pendidikan,” kata Aries.

Menurutnya, ajang ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen membangun pendidikan berkarakter, kreatif, dan relevan dengan tantangan zaman.

“Kami ingin era digital bisa dimanfaatkan para GTK. Bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter kritis, sosial, dan tangguh bagi murid Gen Z,” imbuh mantan Pj Wali Kota Batu itu.

Aries menyebut Gempita Award bukan hanya mencari yang terbaik, tetapi juga menumbuhkan budaya belajar berkelanjutan, kreativitas, serta inovasi di dunia pendidikan.