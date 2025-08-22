JPNN.com

8 Rumah Warga Hingga Sekolah di Tulungagung Rusak Terdampak Longsor

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:32 WIB
Kondisi SDN 2 Kradinan yang porak-poranda usai diterjang tanah longsor pada Selasa (19/8/2025) sore. Antara/HO - Soleh

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sebanyak delapan rumah warga, satu fasilitas umum sekolah dasar, dan akses jalan utama di Tulungagung terdampak longsor dipicu hujan deras selama dua hari.

Kabid Darlog BPBD Tulungagung Gilang Zelakusuma mengatakan hujan yang terjadi sejak Senin (18/8) hingga Selasa (19/8) mengakibatkan longsor di lima desa.

Adapun empat desa berada di Kecamatan Pagerwojo, yakni Desa Kradinan, Desa Wonorejo, Desa Gondanggunung, dan Desa Gambiran, sementara satu desa berada di Kecamatan Karangrejo, yakni Desa Babatan.

“Hujan deras sejak awal minggu ini menyebabkan lima desa di Pagerwojo dan Karangrejo mengalami bencana longsor,” ujar Gilang, Kamis (20/8).

Dia menjelaskan longsor di Desa Kradinan merusak fasilitas pendidikan di SDN 2 Kradinan pada bagian ruang kelas, perpustakaan dan toilet.

Selain itu, material longsor juga menutup jalan penghubung Tulungagung–Trenggalek.

Di Desa Wonorejo, empat rumah warga terdampak. Kerusakan paling parah menimpa rumah Mutini, setelah tembok sepanjang lima meter jebol akibat terjangan material.

Sementara itu, di Desa Gambiran, longsor merusak dapur rumah Karyoto sekaligus menutup akses jalan antardusun.

Sebanyak delapan rumah hingga sekolah rusak akibat terdampak longsor di Tulungagung.
Sumber Antara
