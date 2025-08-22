Rayakan HUT ke-80 RI, Dindik Jatim Guyur Beasiswa untuk 50.791 Pelajar Kurang Mampu
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Dinas Pendidikan Jatim berlangsung meriah, Jumat (22/8).
Rangkaian kegiatan digelar mulai dari jalan sehat, karnaval bertema perjuangan, hingga bazar makanan khas daerah.
Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan peringatan ini bukan sekadar selebrasi, tetapi wadah kebersamaan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dindik, baik di kantor pusat maupun cabang dinas.
“Hari ini kami melaksanakan puncak peringatan HUT RI ke-80 dengan berbagai kegiatan, mulai lomba olahraga, lomba seni, sampai jalan sehat. Semua ASN ikut serta, tidak hanya di Surabaya, tetapi dari cabang dinas. Para pemenang lomba kita serahkan apresiasi dan penghargaan secara langsung,” ujar Aries.
Selain kegiatan hiburan, Dindik Jatim juga berbagi santunan dan bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu serta pelajar jalur afirmasi dari keluarga kurang mampu.
“Makna kegiatan ini bukan sekadar meriahkan kemerdekaan, tetapi bagaimana kami hadir memberikan apresiasi. Anak-anak jalur afirmasi kita bantu lewat beasiswa dan santunan agar mereka bisa terus bersekolah,” katanya.
Tahun ini, Pemprov Jatim melalui Perubahan APBD juga mengalokasikan beasiswa bagi 50.791 pelajar SMA, SMK, dan SLB dari keluarga miskin.
Beasiswa ini diharapkan meringankan kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari siswa.
