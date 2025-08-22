Cuaca Surabaya Hari ini, Potensi Cerah Hingga Berangin Selama Seharian

jatim.jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (22/8).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Sambikerep, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-10 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.