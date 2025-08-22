Cuaca Jawa Timur 22 Agustus 2025, Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (22/8).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, dan Malang berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Malang, dan Mojokerto berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lumajang, Malang, Mojokerto, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)