1,9 Juta Warga Jatim Sudah Terima Manfaat Program MBG, Khofifah Minta Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur terus bergulir. Hingga 20 Agustus 2025, tercatat sudah ada 1,9 juta penerima manfaat dari program nasional tersebut.

“Hari ini ada 714 SPPG di Jawa Timur dan penerimanya 1,9 juta,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Ruang Hayam Wuruk, Kompleks Setda Jatim, Kamis (21/8).

Khofifah menyatakan MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga memberi multiplier effect terhadap serapan tenaga kerja, UMKM, dan produk pertanian lokal.

“Kalau bisa maksimal maka serapan naker bagus, UMKM kita bagus, dan serapan produk pertanian kita bagus,” ujarnya.

Walakin, dia mengakui masih ada kendala koordinasi antara pusat dan daerah. Beberapa kabupaten/kota belum memperbarui data penerima, sehingga memperlambat distribusi.

Khofifah menyebut dari kebutuhan total 3.545 SPPG untuk Jatim, masih ada ruang percepatan, terutama jika basis pesantren lebih luas tercover. Saat ini baru sekitar 6.000 santri masuk dalam data penerima, padahal ada pesantren besar dengan jumlah santri belasan ribu.

“Kalau total pesantren itu tercover maka percepatan ini bisa lebih signifikan,” tuturnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jatim. Menurutnya, provinsi ini menjadi yang tertinggi di Indonesia dalam implementasi MBG.