Pemkot Surabaya dan Perusahaan Telekomunikasi Latih UMKM Perluas Pasar Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku UMKM dari perwakilan 31 kecamatan di Kota Surabaya mengikuti pelatihan untuk memperluas pasar digital, Kamis (21/8).

Program itu merupakan kerja sama antara perusahaan telekomunikasi dengan Pemkot Surabaya untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM.

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Surabaya Awaludin Arief mengatakan pihaknya terus memberikan kesempatan produk UMKM naik kelas, salah satunya lewat marketplace.

“Pertama dari legalitas, kedua kualitas produk, pemasaran, dan peningkatan SDM. Pemasaran itu juga offline maupun online, melalui dua channel itu,” ujar Awaludin.

Sementara itu, VP Head of Digital Brand Engagement Strategy IM3 sekaligus salah satu narasumber pelatihan Hodo Purwoko mengajarkan bagaimana informasi produk yang dijual dapat sampai kepada khalayak.

“Bagaimana mempertajam atau memperkuat branding sehingga ketika nanti jangkauannya diperluas, orang sudah tahu, ini yang saya cari, ini kemarin saya butuh, dan sebagainya,” katanya.

VP Head of Sales Eastern East Java Indosat Isprayudi Prabowo menambahkan pelatihan bagi pelaku UMKM akan terus dilakukan dengan target seluruh Jatim.

“Tentu pelatihan ini supaya UMKM terdigitalisasi, lebih lihai mengemas produk, melakukan pemasaran di digital. Mereka juga terarah dan lebih PD menjangkau pasar lebih luas,” tuturnya. (mcr12/jpnn)