Viral KA Commuter Jenggala Rem Blong di Sidoarjo, Daop 8 Pastikan Penumpang Selamat

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:27 WIB
Suasana KA Commuter Jenggala yang sempat mengalami rem blong ketika hendak berhenti di Stasiun Sidoarjo. Foto: Tangkapan layar Instagram @sekitarsurabayaid

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kereta Api 471A Commuter Line Jenggala relasi Surabaya Pasar Turi-Sidoarjo diduga mengalami rem blong pada Selasa (19/8) pukul 19.14 WIB.

Keadaan itu terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Penumpang tampak panik berdiri dari tempat duduk lalu berpegangan pada hand grip.

Tak lama kemudian petugas KAI mencoba memencet rem darurat kereta agar kereta tersebut berhenti.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan berdasarkan laporan dari Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Stasiun Sidoarjo, KA 471A tidak dapat berhenti sesuai jadwal di stasiun tersebut.

“Sesaat setelah menerima informasi melalui panggilan darurat, petugas segera melakukan koordinasi cepat dengan masinis, pengatur perjalanan di beberapa stasiun kereta Tanggulangin, Porong untuk memastikan langkah pengamanan perjalanan kereta,” jelas Luqman.

Kemudian pukul 19.18 WIB, masinis melaporkan KA 471A berhenti dengan aman di KM 28+1 petak jalan Sidoarjo-Tanggulangin. Semua penumpang dikabarkan selamat.

“Seluruh penumpang dalam kondisi selamat dan tidak ada laporan terkait gangguan keselamatan,” ungkapnya.

Luqman menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan KA CL Jenggala akibat kereta tidak dapat berhenti di Stasiun Sidoarjo sesuai jadwal.

KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh penumpang KA Commuter Jenggala selamat saat insiden kereta rem blong.
