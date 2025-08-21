Hari Anak Nasional, Eri Tegaskan Peran Serta Orang Tua Terhadap Perkembangan Buah Hati

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan peran serta orang tua terhadap perkembangan buah hatinya.

Pesan tersebut disampaikan pada momen Peringatan 41 Tahun Hari Anak Nasional (HAN) di Tugu Pahlawan, Kamis (21/8) yang diperingati pada 23 Juli 2025.

Acara ini sekaligus memperkuat komitmen Kota Surabaya, sebagai Kota Layak Anak Dunia.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Surabaya memberikan piagam penghargaan ke 681 siswa berprestasi dari TK, SD, dan SMP.

"Semua orang tua harus sadar karena anak-anak inilah yang akan menjadi pemimpin di Kota Surabaya,” ujar Eri.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menambahkan masing masing anak memerlukan tumbuh kembang yang bagus, dan butuh ketenangan, serta keyakinan.

Oleh karena itu, Eri berharap anak-anak Kota Surabaya adalah berani mengeluarkan pendapat, menyampaikan hal-hal yang diinginkan.

“Komitmen yang disampaikan ke Pemkot Surabaya, akan kami gunakan untuk membuat penyusunan anggaran,” ucap Eri.