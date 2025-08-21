Geger! Warga Blitar Temukan Wanita 25 Tahun Tewas di Kamar Indekos

jatim.jpnn.com, BLITAR - Warga Kota Blitar digegerkan dengan temuan seorang wanita tewas di kamar indekos Jalan Kedondong, Kecamatan Sukorejo, Rabu (20/8) pagi.

Korban berinisial MT (25) warga Lingkungan Satriyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Kami masih menyelidiki kasus ini. Unit identifikasi masih melakukan olah TKP dengan mengedepankan metode scientific investigation,” kata Rudi.

Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan tim medis dari RS Bhayangkara Kediri untuk melakukan autopsi guna mengetahui dengan pasti penyebab kematiannya.

“Jenazah dilakukan autopsi oleh dokter forensik Polda Jatim di RS Bhayangkara Kediri untuk mengetahui penyebab kematian korban” kata Rudi.

Sebelumnya, polisi menerima laporan adanya keributan di kamar indekos tersebut sekitar pukul 03.00–04.00 WIB. Saat dicek bersama pemilik kos, korban ditemukan sudah tergeletak di dalam kamar.

Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit, tetapi dinyatakan sudah meninggal dunia.