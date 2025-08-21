Peresmian Patung M Jasin, Simbol Keteladanan & Perjuangan Polri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Patung M Jasin, Bapak Brimob Indonesia diresmikan hari ini dalam sebuah upacara khidmat yang dihadiri pejabat kepolisian, tokoh masyarakat, serta keluarga besar almarhum, Kamis (21/8).

Peresmian ini menjadi momen bersejarah yang tidak hanya mengenang jasa-jasa M Jasin dalam membangun Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga menegaskan kembali nilai-nilai keteladanan yang beliau wariskan.

Putri M Jasin, Rubiyanti menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya dalam kesempatan tersebut.

Saya sangat bangga, juga terharu ya. Ini kan memperlihatkan perjuangan Bapakku, perjuangan Polisi Istimewa, perjuangan Polisi Republik Indonesia. Saya terima kasih sekali,” ujar Rubiyanti.

Dia menyebutkan sejak tahun 2024, peringatan Hari Juang Polisi Istimewa mulai rutin diselenggarakan tiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah lahirnya institusi kepolisian yang mandiri dan profesional.

Menurut Rubiyanti, sosok ayahnya dikenal sangat tegas dan disiplin, terutama dalam mendidik anak-anaknya.

“Bapak sangat tegas, disiplin. Kami sangat dididik disiplin, keras, terutama terhadap saya, anak perempuan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, M Jasin dikenal sebagai figur polisi yang jujur, ramah, dan peduli terhadap rakyat kecil.