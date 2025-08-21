Patung M Jasin di Surabaya Diresmikan Saat Upacara Hari Juang Polri 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upacara peringatan Hari Juang Polri 2025 di Jalan Darmo Surabaya diikuti dengan peresmian patung pahlawan Polri M Jasin yang terletak di Jalan Dr Soetomo, Kamis (21/8).

Patung dengan desain M Jasin menunggangi kuda serta memberikan hormat itu diresmikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit serta dihadiri anak M Jasin, Rubiyanti.

Upacara berjalan yang dimulai pukul 08.00 WIB itu berjalan dengan khidmat. Jendral Listyo Sigit bertugas sebagai inspektur upacara. Dia membaca naskah Proklamasi Polri.

“Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi. Moehammad Jasin, Inspektur Polisi Kelas I,” kata Sigit.

Sementara itu, Rubiyanti mengaku terharu perjuangan ayahnya dulu masih terus diingat hingga saat ini.

“Saya sangat bangga, juga terharu ya. Ini kan memperlihatkan perjuangan Bapakku, perjuangan Polisi Istimewa, perjuangan Polisi Republik Indonesia. Saya terima kasih sekali. Jadi, setiap tahun dilakukan, dari tahun 2024 ya, ada Hari Juang, tahun ini juga 2025,” kata Rubiyanti.

“Patung itu memang memperlihatkan Bapak, ya. Bapak, lihat saja badannya, tegap, smiling, selalu smile. Selalu ramah,” imbuh dia.

Rubiyanti mengenang sosok ayahnya yang memiliki sifat tegas dan disiplin dalam mendidiknya.